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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Навчання українських військових на танках Abrams продовжили на кілька тижнів

Танк M1 Abrams
Фото: Getty Images

Майже 200 українських військовослужбовців продовжать навчання ще на кілька тижнів на американських танках Abrams у Німеччині.

Про це повідомив речник Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О’Доннелл у коментарі Голосу Америки.

За його словами, навчання військових продовжили за запитом української сторони доти, поки триває переоснащення танків, які готуються відправити до України.

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— На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов’язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові. Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів, – заявив О’Доннелл.

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині. Вашингтон планує надати Києву 31 танк Abrams.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон повідомив, що новий пакет безпекової допомоги Україні міститиме снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

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Сабріна Сінгх

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, США, Танки для України, українські військові
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