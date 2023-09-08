Захищено: Розкрадання гуманітарки та забезпечення ВПО: нардеп Козир розповів про розслідування ТСК

Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

7 Вересня, 18:41

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