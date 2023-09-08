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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Захищено: Розкрадання гуманітарки та забезпечення ВПО: нардеп Козир розповів про розслідування ТСК

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Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Волонтери, ВПО, гуманітарка, Народний депутат, ТСК
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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Захищено: Розкрадання гуманітарки та забезпечення ВПО: нардеп Козир розповів про розслідування ТСК
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