Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
У Луганській області після фальшивих виборів російські окупанти планують провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ.
Про це повідомляє партизанський рух Атеш із посиланням на джерело в окупаційній поліції.
Зазначено, що ці “вибори” дають росіянам можливість оновити списки і мобілізувати нових людей, яких вони, як гарматне м’ясо, кидають на забій у війні проти України.
Раніше партизани повідомили, що Росія планує запускати активну мобілізацію в Криму після незаконних і фіктивних виборів 12 вересня.
Джерело: Атеш
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна