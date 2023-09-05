Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани

У Луганській області після фальшивих виборів російські окупанти планують провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш із посиланням на джерело в окупаційній поліції.

Зазначено, що ці “вибори” дають росіянам можливість оновити списки і мобілізувати нових людей, яких вони, як гарматне м’ясо, кидають на забій у війні проти України.

Раніше партизани повідомили, що Росія планує запускати активну мобілізацію в Криму після незаконних і фіктивних виборів 12 вересня.

Джерело: Атеш

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