Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани

російські окупанти
Фото: Getty Images

У Луганській області після фальшивих виборів російські окупанти планують провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш із посиланням на джерело в окупаційній поліції.

Зазначено, що ці “вибори” дають росіянам можливість оновити списки і мобілізувати нових людей, яких вони, як гарматне м’ясо, кидають на забій у війні проти України.

Раніше партизани повідомили, що Росія планує запускати активну мобілізацію в Криму після незаконних і фіктивних виборів 12 вересня.

Читайте також
У розвідці Британії вже знають імовірні результати псевдовиборів на ТОТ
Російські окупанти

Джерело: Атеш

Війна в Україні, Луганська область, мобілізація, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вже є перші результати: Шмигаль про реформу системи ВЛК
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
Україна буде готова до членства в ЄС в найближчі 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина
Ольга Стефанішина
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
Рада підтримала рішення про повернення е-декларування
Верховна Рада
Законопроєкт №9566: коли набирає чинності та що означає
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Обстріли майже щохвилини: як живе Херсон сьогодні
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
Дрон-розвідник та дрон-бомбардувальник: український виробник вражає
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь