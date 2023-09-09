Вибухи поблизу ЗАЕС та прибуття 10 танків Leopard в Україну: 563-й день війни

9 Вересня, 0:07

Маск без дозволу передав біографу приватне листування з міністром Федоровим

Американський мільярдер Ілон Маск передав своєму біографу приватне листування з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим без його дозволу.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Федорова, йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував його повідомлення в біографії Маска.