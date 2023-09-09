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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вибухи поблизу ЗАЕС та прибуття 10 танків Leopard в Україну: 563-й день війни

Ключові події
00:43
Санкції з Росії знімати не збираються – Гутерреш
00:18
МАГАТЕ зафіксувало понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС
563-й день війни
9 Вересня, 0:43

Санкції з Росії знімати не збираються – Гутерреш

Прессекретар генсека ООН Антоніу Гутерреша заявив, що санкції з Росії знімати не збираються.

Він підкреслив під час пресконференції, що якби це було так, тоді “Росія відреагувала б позитивно”.

– Важливо пам’ятати, що російські продукти харчування і добрива звільнені від санкцій… Якби це було так, чесно кажучи, ви, ймовірно, очікували б, що з МЗС Росії вийде позитивна заява, – заявив він.

9 Вересня, 0:18

МАГАТЕ зафіксувало понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на захопленій Запорізькій АЕС, за останній тиждень чули багато вибухів. Це може бути ознакою посилення військової активності в регіоні.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

9 Вересня, 0:07

Маск без дозволу передав біографу приватне листування з міністром Федоровим

Американський мільярдер Ілон Маск передав своєму біографу приватне листування з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим без його дозволу.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Федорова, йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував його повідомлення в біографії Маска.

– Це не дуже красиво. Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно, – сказав український міністр у коментарі FT.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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