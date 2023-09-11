Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі

вишки Бойка

Головне управління розвідки Міноборони України показало унікальні кадри спецоперації взяття під контроль “вишок Бойка” у Чорному морі.

У розвідці розповіли, що під час спецоперації військові прорвалися до вишок на надувних човнах. Після висадки провели зачистки об’єктів та демонтували технічні засоби, за допомогою яких росіяни вели розвідку.

Спецпризначенцям довелося мати справу і з російською авіацією.

Зараз дивляться

А ще українські військові врятували та евакуювали воїна на псевдо Конан, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

вишки Бойка
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
вишки Бойка
вишки Бойка
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
вишки Бойка

Нагадаємо, що так звані вишки Бойка (бурові газо- та нафтовидобувні платформи) знаходяться під окупацією Росії з 2015 року. Окупанти розмістили на вишках РЛС (радіолокаційні станції) та використовували їх як вертолітні майданчики.

У ГУР розповіли, як саме проводили спецоперацію зі звільнення “вишок Бойка”.

Фото: ГУР Міноборони

Джерело: ГУР
Розвідка, Чорне море, Юрій Бойко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Після перехоплення російського Мі-8 значно зросла кількість росіян, які хочуть здатись у полон – ГУР
Андрій Юсов - представник ГУР
Наступ ЗСУ йде “на ногах”, БпЛА і ПТРК знизили ефективність бронетехніки – Буданов
Кирило Буданов
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Вишки Бойка
Мобілізація у РФ негативно впливає на економіку, тому перед виборами її можуть скасувати – розвідка Британії
мобілізація в РФ
У Псковській області РФ створили патрулі для запобігання атакам БпЛА на військові аеродроми
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь