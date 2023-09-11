ГУР показало кадри спецоперації на “вишках Бойка” у Чорному морі

Головне управління розвідки Міноборони України показало унікальні кадри спецоперації взяття під контроль “вишок Бойка” у Чорному морі.

У розвідці розповіли, що під час спецоперації військові прорвалися до вишок на надувних човнах. Після висадки провели зачистки об’єктів та демонтували технічні засоби, за допомогою яких росіяни вели розвідку.

Спецпризначенцям довелося мати справу і з російською авіацією.

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А ще українські військові врятували та евакуювали воїна на псевдо Конан, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Нагадаємо, що так звані вишки Бойка (бурові газо- та нафтовидобувні платформи) знаходяться під окупацією Росії з 2015 року. Окупанти розмістили на вишках РЛС (радіолокаційні станції) та використовували їх як вертолітні майданчики.

У ГУР розповіли, як саме проводили спецоперацію зі звільнення “вишок Бойка”.

Фото: ГУР Міноборони

Джерело : ГУР

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