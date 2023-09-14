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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Євпаторії вночі прогриміли вибухи: росіяни кажуть про атаку дронів

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі в тимчасово окупованій Євпаторії прогриміли сильні вибухи, над містом здійнявся густий стовп диму.

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

За повідомленнями із соцмереж, під Євпаторію прилетіли дрони, які нібито влучили в російську установку протиповітряної оборони.

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В момент вибуху над містом виднівся вогняний стовп, а потім густий дим.

Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох задрижали будинки.

Джерело: Крымский ветер

Війна в Україні, Вибух, Крим
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