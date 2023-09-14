У Євпаторії вночі прогриміли вибухи: росіяни кажуть про атаку дронів
Уночі в тимчасово окупованій Євпаторії прогриміли сильні вибухи, над містом здійнявся густий стовп диму.
Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.
За повідомленнями із соцмереж, під Євпаторію прилетіли дрони, які нібито влучили в російську установку протиповітряної оборони.
В момент вибуху над містом виднівся вогняний стовп, а потім густий дим.
Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох задрижали будинки.
Джерело: Крымский ветер
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