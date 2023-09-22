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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Укренерго відновило роботу енергооб’єкта, пошкодженого внаслідок ракетної атаки РФ

електроенергія
Фото: Unsplash

НЕК Укренерго відновила роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки РФ 21 вересня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що наслідки цього пошкодження для споживачів були незначними.

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– Відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки 21 вересня. Учора вранці зафіксовано короткострокове відключення високовольтної повітряної лінії на Дніпропетровщині, – йдеться у повідомленні.

Наразі через бойові дії та з інших причин в Україні залишаються знеструмленими 411 населених пунктів.

– Через обстріли є нові пошкодження мереж у прифронтових районах Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається в безпековій ситуації та з дозволу військових, – зазначили в Укренерго.

21 вересня для збалансування енергосистеми обмежувалася робота з генерації з ВДЕ з 12:15 до 13:20 з максимальною потужністю в окремі години 300 МВт.

За даними Укренерго, у п’ятницю триває імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 562 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

– Експорт сьогодні здійснюється до Словаччини та Молдови. Загальний обсяг – 4 807 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт, – поінформували в НЕК.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців завдала ракетного удару по енергетичній системі України.

Через атаку були частково знеструмлені споживачі в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Укренерго
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