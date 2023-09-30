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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Німеччина негайно повинна поставити ракети Taurus Україні та не засуджує удари по РФ – Бундестаг

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Німеччина повинна якнайшвидше передати Україні крилаті ракети Taurus, а ЗСУ мають повне право атакувати військові об’єкти на території РФ будь-якою зброєю, незалежно від її походження.

Про це в інтерв’ю виданню Berliner Morgenpost заявила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

– Ми повинні негайно доставити Taurus, тому що прицільним використанням крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки. Кожен із нас зважує свої дії. Але й ви можете продовжити страждання, надто довго вагаючись, – заявила вона, коментуючи тривалі вагання Берліна щодо надання техніки Україні.

На запитання, чи вважає вона правомірними удари ЗСУ німецькими крилатими ракетами по території РФ, Штрак-Ціммерманн відповіла ствердно.

Зараз дивляться

– Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об’єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де була виготовлена ​​зброя і хто її постачав, – наголосила вона.

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Taurus, Війна в Україні, Військова техніка, Німеччина, Ракета
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