Німеччина негайно повинна поставити ракети Taurus Україні та не засуджує удари по РФ – Бундестаг

Німеччина повинна якнайшвидше передати Україні крилаті ракети Taurus, а ЗСУ мають повне право атакувати військові об’єкти на території РФ будь-якою зброєю, незалежно від її походження.

Про це в інтерв’ю виданню Berliner Morgenpost заявила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

– Ми повинні негайно доставити Taurus, тому що прицільним використанням крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки. Кожен із нас зважує свої дії. Але й ви можете продовжити страждання, надто довго вагаючись, – заявила вона, коментуючи тривалі вагання Берліна щодо надання техніки Україні.

На запитання, чи вважає вона правомірними удари ЗСУ німецькими крилатими ракетами по території РФ, Штрак-Ціммерманн відповіла ствердно.

Зараз дивляться

– Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об’єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де була виготовлена ​​зброя і хто її постачав, – наголосила вона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.