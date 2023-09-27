Чому Німеччина утримується від відправки ракет Taurus в Україну: WP назвали причину

Німеччина не поспішає відправляти в Україну високоточні ракети великої дальності Taurus, побоюючись, що для їхньої експлуатації будуть потрібні німецькі фахівці, а це, на думку деяких офіційних осіб з уряду ФРН, може привести Берлін до прямої конфронтації з Росією.

Як пише Washington Post, німецька зброя допомогла б поповнити виснажувані запаси ракет дальнього радіусу дії України, яка намагається посилити свій контрнаступ, завдаючи ударів по логістичних шляхах, складах боєприпасів і командних центрах у глибині контрольованої Росією території.

Taurus можна назвати німецькою версією ракет Storm Shadow і Scalp, які Великобританія і Франція вже направили в Україну. Ракета призначена для знищення укріплених конструкцій та об’єктів інфраструктури, таких як, наприклад, Керченський міст – єдиної ланки, що з’єднує окупований Кримський півострів із Росією.

Зараз дивляться

За словами німецьких офіційних осіб, трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставку Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецькому персоналу доведеться вирушити в Україну для обслуговування та експлуатації складної зброї.

На думку Шольца, для перекидання військовослужбовців у зону бойових дій потрібне голосування парламенту. Він також стурбований тим, що такий крок може ще більше втягнути Німеччину в конфлікт, що потенційно призведе до прямої конфронтації з Росією.

– Канцлер повинен припинити блокаду доставки Taurus. Нерішучість і технічні відмовки тільки сприяють зміцненню віри (президента Росії, – Ред.) Володимира Путіна в те, що він все ще може перемогти, а це тільки затягує війну, – заявив Антон Хофрайтер, високопоставлений депутат від партії “зелених”.

Представник Шольца заявив, що постачання ракет Taurus найближчим часом не планується.

За даними німецьких військових, ракета повітряного базування здатна з високою точністю проникати в укріплені підземні бункери, руйнувати мости і топити великі військові кораблі на відстані до 500 км.

Систему Taurus (скорочення від Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System) було презентовано 2005 року з метою знищення російських військових та інших цілей, як-от командні бункери, аеропорти, військово-морські порти, кораблі та мости на Балтійському узбережжі, зокрема російський ексклав Калінінград.

Україна вперше подала запит на систему в травні, і високопоставлені представники партії Шольца і його партнери по коаліції – “зелені” та “вільні демократи” – висловилися за відправку Taurus в Україну.

Аналогічні дебати передували рішенню Німеччини направити в Україну танки німецького виробництва. Шольц погодився на це тільки після того, як переконав президента США Джо Байдена відправити американські танки. Відповідно до принципу, який Шольц назвав “стратегічним замком”, Німеччина відтоді наполягає на постачанні нових видів озброєнь тільки за умови, що це зроблять і США.

Деякі німецькі чиновники стверджують, що Taurus ще може бути схвалений, коли США направлять в Україну аналогічну зброю. Минулого тижня президент Байден пообіцяв передати Україні артилерійські ракети дальнього радіусу дії ATACMS, однак дата їхньої поставки поки що не визначена.

Череда побоювань Берліна

Застереження канцелярії канцлера ФРН щодо відправки техніків для обслуговування ракет є лише останніми в довгому списку побоювань, пов’язаних із можливим постачанням Taurus, зазначає WP.

Спочатку представники канцелярії побоювалися, що ракети можуть бути використані для завдавання ударів по території Росії. Вони також побоювалися, що ракети можуть бути спрямовані на Керченський міст, що призведе до подальшої ескалації конфлікту.

Прагнучи заспокоїти Берлін, високопоставлені британські чиновники заявили, що вони детально поінформували своїх німецьких колег про те, як вони працюють з Україною під час розгортання власних ракет Storm Shadow, включно з розкриттям суворо конфіденційних оперативних процедур.

Як зазначають WP, Україна ніколи не вражала цілі, які не були б схвалені британцями, повідомили ці офіційні особи своїм німецьким колегам, запевнивши їх, що вони можуть розраховувати на те, що Київ виконає угоду про цілевказування.

Німецькі чиновники заявили, що якщо Taurus буде схвалено, то його дальність буде скорочено, щоб звести до мінімуму ризик його використання для завдавання ударів по Росії. Не ясно, чи дозволить Берлін Києву завдавати удари по цілях в окупованому Криму.

Навіть якщо Taurus буде схвалено найближчим часом, Україні може знадобитися набагато більше часу для розгортання цієї зброї. Це пов’язано з тим, що парк бойових літаків України радянського періоду доведеться переобладнати під цю ракету.

У Німеччині є близько 600 таких ракет, розроблених спільно MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Скільки їх буде направлено в Україну, поки не ясно.

Як і британські та французькі аналоги, Taurus летить на висоті близько 50 м над землею, що дозволяє йому уникати деяких систем ППО. Після запуску він летить за запрограмованою траєкторією з використанням інфрачервоних камер, що робить його невразливим для електронного придушення сигналів GPS.

Джерело : The Washington Post

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