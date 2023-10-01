Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем – Зеленський

Українська держава обовʼязково стане донором глобальної безпеки.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Головним у зверненні президента стали підсумки першого Міжнародного Форуму оборонних індустрій, який президент назвав “дуже успішним”.

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– Він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та всього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу, – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що цими країнами є США, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія.

– Для старту це дуже потужно, і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватися. Плюс наші виробники підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням наявної співпраці, – повідомив він.

Володимир Зеленський додав, що це, зокрема, домовленості про спільне виробництво, обмін технологіями та постачання компонентів. Крім того, обговорювалось виробництво порохів та боєприпасів, а також персоналу для українського ОПК.

– Окремо й дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем, – повідомив він.

Глава держави також наголосив, що загалом у нашому Форумі оборонних індустрій взяли участь понад 250 компаній. Серед них – десятки українських компаній.

Український лідер додав, що зараз йде робота над тим, щоб в Україні виробляти системи ППО.

– Коли з часом побачимо та відчуємо в реальних діях максимальну збройну потужність України – наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, – ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз, саме в таких домовленостях, як на Форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та інші країни. Всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватися. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України, – сказав президент.

Володимир Зеленський визнав, що попри українські амбіції, сьогодні Україна є реципієнтом, тобто отримувачем безпекової допомоги.

– Але наша держава може стати й обовʼязково стане донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості. Завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу, – сказав він.

День захисників і захисниць України

Окремо президент наголосив, що завтра – 1 жовтня – дуже важливий день для України.

– День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, а й роблять так, що наш народ і наша держава не втрачають своєї історії, бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ, – сказав він.

Президент повідомив, що завтра українцям слід особливо подякувати усім захисникам і захисницям та вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя заради України.

– Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня. Девʼята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу. Не було б сили й волі України, якби не всі, хто став на захист України, – сказав він.

Джерело : Офіс президента

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