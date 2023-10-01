Украина станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем — Зеленский

Украинское государство обязательно станет донором глобальной безопасности.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Главным в обращении президента стали итоги первого Международного Форума оборонных индустрий, который президент назвал “очень успешным”.

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— Он показал глобальный интерес к возможности работать в Украине и с Украиной в производстве оружия и всего, что необходимо для реальной защиты любой свободной нации. Наш новый формат с оборонными компаниями — это Альянс оборонных индустрий — по состоянию на этот вечер имеет уже 38 компаний-участниц. Они представляют 19 стран мира, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что этими странами являются США, Великобритания, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Канада, Болгария, Австралия, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Северная Македония, Словакия, Испания, Хорватия и Финляндия.

— Для старта это очень мощно, и работа продолжается. Еще компании будут присоединяться. Плюс наши производители подписали на Форуме 20 документов с компаниями-партнерами. Соглашения, меморандумы. Каждый такой документ становится потом новым производством или усилением имеющегося сотрудничества, — сообщил он.

Владимир Зеленский добавил, что это, в частности, договоренности о совместном производстве, обмен технологиями и поставки компонентов. Кроме того, обсуждалось производство порохов и боеприпасов, а также персонала для украинского ОПК.

— Отдельно и очень внимательно развиваем украинское производство дронов, наземных и морских автономных систем, — сообщил он.

Глава государства также подчеркнул, что всего в нашем Форуме оборонных индустрий приняли участие более 250 компаний. Среди них — десятки украинских компаний.

Украинский лидер добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы в Украине производить системы ПВО.

— Когда со временем увидим и почувствуем в реальных действиях максимальную вооруженную мощность Украины — наших производителей, нашего ОПК, нашего нового сотрудничества с миром, — мы сможем сказать, что начало этого было заложено именно сейчас, именно в таких договоренностях, как на Форуме и как во время моих визитов, в частности в Америку, в Швецию и другие страны. Все сильнейшие уже сотрудничают или будут сотрудничать с Украиной. Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем. И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться. Я благодарю всех, чья работа — именно такие результаты для Украины, — сказал президент.

Владимир Зеленский признал, что несмотря на украинские амбиции, сегодня Украина является реципиентом, то есть получателем помощи в сфере безопасности.

— Но наше государство может стать и обязательно станет донором глобальной безопасности. В частности, благодаря нашей оборонной промышленности. Благодаря силе, стойкости и несокрушимости нашего народа, — сказал он.

День защитников и защитниц Украины

Отдельно президент подчеркнул, что завтра — 1 октября — очень важный день для Украины.

— День защитников и защитниц Украины. Миллионов, которые не только сохранили Украине достойное место в истории человечества, но и делают так, что наш народ и наше государство не теряют своей истории, сражаются за свою жизнь и свободу и вдохновляют борьбой весь свободный мир, — сказал он.

Президент сообщил, что завтра украинцам следует особо поблагодарить всех защитников и защитниц и почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради Украины.

— Впервые этот день — Покрова — будет 1 октября. И давайте сделаем для этого дня нашу новую традицию. 1 октября. Девять утра. Где бы вы ни были — на центральной улице вашего города или просто дома, — давайте на минуту остановимся и почтим молчанием память наших павших защитников и защитниц и подумаем о тех, кто сейчас в бою, на боевых заданиях, на постах. Кто спасает жизни. Кто защищает — во всех смыслах этого слова — наш народ и государство. Не было бы силы и воли Украины, если бы не все, кто стал на защиту Украины, — сказал он.

Источник : Офис президента

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