Спецоперація Бариня: ГУР завербувало військового РФ, який перевів 11 окупантів у полон
Головне управління розвідки в результаті спецоперації Бариня завербувало російського кадрового військовогою
Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов під час пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова.
– Внаслідок спецоперації Бариня на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який із червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ у полон декількома партіями, – сказав Юсов.
За словами представника ГУР МО, коли була загроза життю Алфьорова, Україна провела спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію. Цим займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Російський військовий розповів, що вийшов на зв’язок з українською стороною через проєкт Хочу жить.
У ГУР розповіли про спецоперацію, під час якої вдалося завербувати військового РФ
Євген Котенко, Укрінформhttps://t.co/1FwkJaz1f2 pic.twitter.com/2xxrNkhJUh
— Ukrinform (@UKRINFORM) September 30, 2023
Алфьоров розповів, що українська сторона запропонувала йому знайти військовослужбовців РФ, які здадуться в полон за програмою Хочу жить.
– За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з Хочу жить, що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов усі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон, – сказав він.
На початку вересня ГУР показало деталі спецоперації Синиця, в результаті якої було викрадено та захоплено новий російський гвинтокрил Мі-8 з броньованою кабіною.
Скриншот: Хочу жить
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