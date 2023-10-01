Сильні наближають переможні часи: Зеленський привітав із Днем захисників
Уранці 1 жовтня президент Володимир Зеленський привітав захисників та захисниць із їхнім святом.
Глава держави певен: важкі часи зробили українців сильними.
– А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини.
Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе “відключити” нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!
Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі.
Слава всім, хто б’ється й боронить Батьківщину! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народові!
Слава Україні!
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