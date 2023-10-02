Польща відправила в Україну партію відремонтованих танків Leopard 2

В Україну від Польщі надійшла партія відремонтованих танків Leopard 2. Наразі триває робота над іншими бойовими машинами.

Про це повідомляє компанія Polska Grupa Zbrojeniowa.

– Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.

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У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.

Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską ???????? Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa (@PGZ_pl) October 2, 2023

Нагадаємо, що у липні 2023 року на території Польщі почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard.

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