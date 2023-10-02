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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Польща відправила в Україну партію відремонтованих танків Leopard 2

Leopard 2
Фото: Getty Images

В Україну від Польщі надійшла партія відремонтованих танків Leopard 2. Наразі триває робота над іншими бойовими машинами.

Про це повідомляє компанія Polska Grupa Zbrojeniowa.

– Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.

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У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.

Нагадаємо, що у липні 2023 року на території Польщі почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard.

Leopard 2, Війна в Україні, Військова техніка, Польща, Танки для України
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Польща відправила в Україну партію відремонтованих танків Leopard 2

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