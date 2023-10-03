США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Білий дім

Незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, щоб показати подальшу підтримку нашого народу.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Вона також спростувала абсурдні заяви Кремля про “втому” США від підтримки України. Жан-Пʼєр наголосила, що президент США Джо Байден “створив коаліцію з понад 50 країн” для надання допомоги Україні і зібрав понад 140 країн, які засудили російську агресію.

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– За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється, — говорить речниця Білого дому.

Крім того, Голос Америки із посиланням на Міноборони США повідомив, що у Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на $5,4 млрд. Це максимальна сума, на яку США можуть здійснити поставки зі своїх складів, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на цю мить.

Нагадаємо, що 22 вересня президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

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