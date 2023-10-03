Військова допомога Україні триватиме незалежно від політичних змін у Конгресі – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена підтверджує союзникам, що надання військової допомоги Україні буде продовжено, попри зростаючу кількість республіканців у Конгресі.

За інформацією американського видання Axios, це підтвердження надійшло від чотирьох незалежних джерел, включаючи офіційного представника США та двох високопосадових європейських дипломатів, а також особу, що безпосередньо пов’язана з адміністрацією Байдена.

Джерела наголошують, що кроки адміністрації спрямовані на зменшення стурбованості щодо можливості втручання опозиції Республіканської партії, яка може сприяти спробам Володимира Путіна захопити Україну.

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З метою інформування союзників, президент Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен планують провести низку телефонних розмов з керівниками країн Європи.

Нагадаємо, увечері 30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні.

Попри те, що президент США Джо Байден підписав відповідний проєкт, він закликав не допустити, щоб підтримка України була перервана.

Джерело : Axios

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