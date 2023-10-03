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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Військова допомога Україні триватиме незалежно від політичних змін у Конгресі – ЗМІ

Джо Байден
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена підтверджує союзникам, що надання військової допомоги Україні буде продовжено, попри зростаючу кількість республіканців у Конгресі.

За інформацією американського видання Axios, це підтвердження надійшло від чотирьох незалежних джерел, включаючи офіційного представника США та двох високопосадових європейських дипломатів, а також особу, що безпосередньо пов’язана з адміністрацією Байдена.

Джерела наголошують, що кроки адміністрації спрямовані на зменшення стурбованості щодо можливості втручання опозиції Республіканської партії, яка може сприяти спробам Володимира Путіна захопити Україну.

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З метою інформування союзників, президент Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен планують провести низку телефонних розмов з керівниками країн Європи.

Нагадаємо, увечері 30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні.

Попри те, що президент США Джо Байден підписав відповідний проєкт, він закликав не допустити, щоб підтримка України була перервана.

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Джерело: Axios
Війна в Україні, Гроші, Джо Байден, США, Україна
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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

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