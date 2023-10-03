Військова допомога Україні триватиме незалежно від політичних змін у Конгресі – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена підтверджує союзникам, що надання військової допомоги Україні буде продовжено, попри зростаючу кількість республіканців у Конгресі.
За інформацією американського видання Axios, це підтвердження надійшло від чотирьох незалежних джерел, включаючи офіційного представника США та двох високопосадових європейських дипломатів, а також особу, що безпосередньо пов’язана з адміністрацією Байдена.
Джерела наголошують, що кроки адміністрації спрямовані на зменшення стурбованості щодо можливості втручання опозиції Республіканської партії, яка може сприяти спробам Володимира Путіна захопити Україну.
З метою інформування союзників, президент Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен планують провести низку телефонних розмов з керівниками країн Європи.
Нагадаємо, увечері 30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні.
Попри те, що президент США Джо Байден підписав відповідний проєкт, він закликав не допустити, щоб підтримка України була перервана.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова