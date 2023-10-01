Ми не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана – Байден після ухвалення тимчасового фінансування
Увечері 30 вересня обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні. Президент США Джо Байден підписав відповідний проєкт.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
– Двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався відкритим, уникнувши непотрібної кризи, яка б завдала непотрібного болю мільйонам американців, – повідомив Байден.
Водночас він зазначив на необхідності продовжувати допомогу Україні.
– Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана, – наголосив американський президент.
Байден також сподівається, що “спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент”.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на тлі президентської виборчої кампанії в США варто очікувати на збільшення кількості “дратівливих” для українців заяв від представників цієї країни.
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