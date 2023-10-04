Угорщина пропонує зменшити новий пакет допомоги ЄС Україні

Прем´єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти підтримки України і запропонував зменшити допомогу до €25 млрд, залишок може бути наданий пізніше.

Уряд Віктора Орбана вказав на низку проблем, зокрема власну нездатність отримати доступ до критично важливих фондів ЄС через проблеми з верховенством права та корупцією. Крім того, він висловив думку, що Україна нібито недобре ставиться до етнічних угорців.

Джерело повідомляє, що за словами особи, яка ознайомлена з переговорами, ЄС може розблокувати майже €13 млрд фінансування для Угорщини у цьому році, що збігається зі спробами вплинути на Орбана, щоб той поступився.

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Програма допомоги для України є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, який також містить додаткове фінансування загальною сумою €66 млрд. Європейська комісія, яка є виконавчим органом ЄС, сподівалася укласти угоду до кінця року.

Проте розбіжності в позиціях щодо загального перегляду бюджету ЄС, які можуть підірвати необхідну одноголосність для його ухвалення, ускладнили зусилля досягти своєчасного рішення.

Держави-члени повинні остаточно узгодити невирішені елементи пакету допомоги для України, зокрема роль національних урядів у нагляді за ним, гнучкість інструменту або розподіл грантів, гарантій і кредитів, додали учасники дискусії.

Угорщина є однією з країн, які закликають до посилення ролі держав-членів під час реалізації програми.

Нагадаємо, Угорщина не надаватиме підтримку Києву на міжнародній арені, доки не буде вирішено проблему дотримання прав етнічних угорців, які мешкають в Україні. Таку заяву зробив в угорському парламенті прем’єр цієї країни Віктор Орбан.

Джерело : Bloomberg

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