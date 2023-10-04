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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Венгрия предлагает уменьшить новый пакет помощи ЕС Украине

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против поддержки Украины и предложил уменьшить помощь до €25 млрд, остаток может быть предоставлен позже.

Правительство Виктора Орбана указало на ряд проблем, в том числе собственную неспособность получить доступ к критически важным фондам ЕС из-за проблем с верховенством права и коррупцией. Кроме того, он высказал мнение, что Украина будто нехорошо относится к этническим венграм.

Источник сообщает, что по словам лица, знакомого с переговорами, ЕС может разблокировать почти €13 млрд финансирования для Венгрии в этом году, что совпадает с попытками повлиять на Орбана, чтобы тот уступил.

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Программа помощи для Украины является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, который также включает дополнительное финансирование на общую сумму €66 млрд. Европейская комиссия, которая является исполнительным органом ЕС, надеялась заключить соглашение до конца года.

Однако разногласия в позициях относительно общего пересмотра бюджета ЕС, которые могут подорвать необходимое единогласие для его принятия, осложнили усилия достичь своевременного решения.

Государства-члены должны окончательно согласовать нерешенные элементы пакета помощи для Украины, включая роль национальных правительств в надзоре за ним, гибкость инструмента или распределение грантов, гарантий и кредитов, добавили участники дискуссии.

Венгрия является одной из стран, которые призывают к усилению роли государств-членов при реализации программы.

Напомним, Венгрия не будет оказывать поддержку Киеву на международной арене, пока не будет решена проблема соблюдения прав этнических венгров, проживающих в Украине. Такое заявление сделал в венгерском парламенте премьер этой страны Виктор Орбан.

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Источник: Bloomberg
військова допомога, Віктор Орбан, Деньги, Венгрия, Украина
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