Ця зима буде іншою: як зміна погоди вплине на контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України триває. На Півдні наші військові змогли прорвати першу лінію оборони російських окупантів у районі села Роботине (Запорізька область), подолавши щільні мінні поля. На Сході – просунулися на південному фланзі біля Бахмута, звільнивши кілька населених пунктів. І з Києва, і з боку союзників лунали заяви, що погіршення погодних умов не зупинить ЗСУ.

Як зміна погоди в осінньо-зимовий період вплине на український контрнаступ – далі в матеріалі.

Попри дощі та мороз: чи вплине погіршення погоди на контрнаступ

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Холодна та волога погода восени-взимку матиме вплив на контрнаступ ЗСУ, зокрема й на темпи просування військових. Проте вона не призведе до зупинки активних бойових дій, писали в американському Інституті з вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначали, що сезонні проливні дощі та багнюка пізньої осені уповільнять просування ґрунтом, а низькі температури можуть створить проблеми для логістики.

– Хоча погодні умови впливатимуть на контрнаступальні операції України, вони не призведуть до їхнього остаточного припинення. Узимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить землю сприятливішою для механізованих маневрених бойових дій, – пояснювали в ISW.

Факти ICTV розпитали у військових експертів Олександра Мусієнка та Петра Черника, чи погоджуються вони з цим твердженням та яким може бути український контрнаступ восени-взимку.

Обидва експерти заявили, що вплив погодних умов відчуватиметься, однак не призведе до затишшя на фронті.

– Як мені здається, певна пауза, хоч і незначна, буде. Вона очікується і через умови ведення бойових дій, і через погодні умови. Але загалом якогось остаточного затишшя, звісно, не буде. Наші сили намагатимуться продовжувати наступальні дії в межах наявних ресурсів і так, як це дозволятимуть погодні умови, – розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Петро Черник наголосив, що контрнаступ однозначно продовжиться в зимовий період. Він прогнозує, що після погіршення погоди кількість бойових дій зменшиться, оскільки більшість із них відбувається “на ґрунті”.

– Ґрунт розмокне. Важка техніка Bradley важить від 25 до 30 тонн, Marder – 20-25 тонн, танки – від 62 до 75 тонн. Ми розуміємо, що все це ґрунтом так, як рухається зараз, рухатися не зможе, – заявив Черник.

Водночас буде “часткове покращення руху дорогами” завдяки отриманню від союзників колісної бронетехніки та масовому знищенню ворожої артилерії.

Яким буде контрнаступ ЗСУ, коли зіпсується погода

На думку Олександра Мусієнка, контрнаступ у період осінніх дощів “матиме іншу форму”. Оскільки за таких погодних умов неможливо використовувати на ґрунтових шляхах важку техніку, наприклад, бойові танки Abrams або Leopard.

– Я вважаю, що все залежатиме від найближчого часу – з якими параметрами ми вийдемо зараз, ще до зміни погодних умов, – уточнив Мусієнко.

Йдеться про два моменти:

На яких позиціях зможуть закріпитися ЗСУ до сезону дощів. За словами експерта, “від цього залежатиме багато”.

Стан наших ресурсів, можливості підрозділів: наскільки вони будуть здатні без пауз, відпочинку продовжувати бойові дії.

Олександр Мусієнко вважає, що після ускладнення погодних умов наступальні дії ЗСУ будуть скориговані.

– Тобто, коли будуть дощі, це однозначно буде дія виключно наших малих груп, плюс далекобійної зброї та артилерії. А коли будуть можливості – взимку на певних напрямках, якщо дозволятиме ґрунт, наші сили, звичайно, спробують діяти і броньованою технікою, – заявив військовий експерт.

Петро Черник у коментарі Фактам ICTV пояснив, що український контрнаступ триватиме й узимку, тож ця зима для ЗСУ відрізнятиметься від попередньої.

По-перше, це пов’язано з тим, що Україна відтоді отримала значну кількість бронетехніки від союзників. Адже лише станом на лютий сформувалася танкова коаліція.

Черник звернув увагу на дані Міноборони України, що за 18 місяців повномасштабної війни наші Сили оборони отримали понад 6,5 тис. танків і бронемашин.

Особливо важливими в умовах зими є поставки колісної техніки.

– Це дуже важлива деталь: не гусенична, бо вона важка, а колісна – вона відносно легша, добре рухається дорогами взимку. У зимовий період можна рухатися дорогами, а болотами не можна, – заявив Петро Черник.

По-друге, за словами експерта, ЗСУ з травня “змінили філософію” знищення артилерії РФ. Якщо раніше українські військові вражали близько 200-300 стволів на місяць, та окупанти встигали ремонтувати й заміщувати це озброєння, то тепер обсяги знищеної російської артилерії значно зросли. А воєнно-промисловий комплекс РФ неспроможний оперативно її ремонтувати: немає таких потужностей.

– Із травня ми змінили філософію: травень – 553 знищені установки, червень – 688, липень – 677, серпень – 691. Упевнений, що у вересні буде новий рекорд. І це відбулося за рахунок того, що колосально зріс рівень застосування дронів-камікадзе. Якщо раніше тих 200-300 установок – це здебільшого були артилерійські дуелі, тобто гармата нищила гармату, то тепер ми цей коефіцієнт наростили за рахунок дронів-камікадзе. Дрони літають і взимку, головне, щоб хуртовини не було, – пояснив Петро Черник.

Він уточнив, що бронетехніку, як правило, зупиняє ворожа артилерія. А тому масове знищення артилерійських потужностей РФ полегшить просування ЗСУ.

– Тож цієї зими ми матимемо вищий показник нищення артилерії РФ і менший коефіцієнт завдання уражень по нашій техніці. Для нас це означає покращення умов руху по дорогах. Проте є нюанс: це не панацея. Все одно кількість бойових дій зменшиться, бо основна кількість бойових дій таки йде на ґрунті, – наголосив Черник.

Наступ на Сході та Півдні: що далі

Коментуючи умови для контрнаступу взимку на східному та південному напрямках Олександр Мусієнко зазначив, що “Схід підходить з точки зору знищення великої кількості сил та засобів ворога”. Паралельно українські військові можуть там поступово просуватися.

Що ж до Півдня, то все залежатиме від того, “на яких вихідних позиціях ми зупинимося до періоду дощів”.

– Можливо, ми візьмемо Токмак до цього часу, тоді нам буде достатньо просто деякий час завдавати постійних ударів по об’єктах РФ у Мелітополі, – додав Мусієнко.

В аналітичних статтях у західних ЗМІ зазначається, що Сили оборони України прагнуть розділити російські війська на південному фронті, перерізавши так званий сухопутний коридор із тимчасово окупованого Криму до РФ.

Як пояснив у коментарі телеканалу Sky News військовий експерт Шон Белл, якщо українські війська зможуть пробитися до узбережжя Азовського моря, або принаймні наблизитися настільки, щоб ударити артилерією по території, яка залишилася, це фактично “розріже” російські сили навпіл.

Що стосується боїв за Бахмут, то вони дозволили Україні завдати величезних втрат РФ і дали Києву час для накопичення західної бронетехніки. За словами Белла, ситуація довкола Бахмута не дозволяє РФ перекидати сили звідти на інші напрямки.

В аналізі агентства ВВС зазначається, що російські сили на Півдні виснажені та, ймовірно, деморалізовані після трьох місяців інтенсивних боїв. І якщо Україна зможе прорвати лінії оборони РФ, що залишилися, й дістатися до міста Токмак, “це призведе до того, що російські залізничні та автомобільні шляхи постачання до Криму потраплять у зону дії української артилерії”.

– Це може не покласти край війні, яка, ймовірно, затягнеться на 2024 рік, а можливо, й довше, але це серйозно підірвало б військові зусилля Москви, – йдеться у статті ВВС.

Військовий експерт Маркус Койп у коментарі німецьким ЗМІ повідомив, що місто Токмак має вирішальне значення, оскільки через нього проходять кілька важливих автомагістралей і залізнична колія. За його словами, якщо Україна досягне морського узбережжя і зможе звідти бити по об’єктах РФ в окупованому Криму, “війна буде стратегічно програна для Росії”.

Що кажуть у Києві та на Заході

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, контрнаступ не надто швидкий, однак важливо, що ЗСУ щодня просуваються і звільняють територію.

Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов наголошував, що контрнаступ триватиме і після настання холодної та вологої погоди (“у холоді, сирості та багнюці”), навіть якщо звільняти території стане важче. Глава ГУР також не виключив, що до зими ЗСУ зможуть прорвати сухопутний коридор між РФ та окупованим Кримом.

Тим часом у Пентагоні відзначали “стабільний прогрес” української контрнаступальної операції.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спочатку заяви, що в України залишилося 30-45 днів “придатної для боїв погоди”. А за підсумками 15-го засідання у форматі Рамштайн він повідомив, що Сили оборони України продовжать контрнаступ взимку, коли земля замерзне і важка техніка зможе пересуватися.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнавав, що ЗСУ поступово набирають обертів у контрнаступі, попри важкі бої. Водночас він закликав союзників готуватися до тривалої війни в Україні.

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