Україна готує механізм конфіскації активів РФ на суму до $500 млрд – Шмигаль

Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи Росії. Йдеться про суму до $500 млрд.

Про це на Конференції з відбудови України у Лондоні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Росія має заплатити за те, що вона знищила, зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до $500 млрд російських активів, схованих на Заході. Історичне рішення було прийняте на зустрічі Ради Європи – встановити реєстр шкоди і руйнувань, завданих російською агресією в Україні, – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що друге джерело фінансування відбудови – це кошти бюджету України, зокрема від конфіскації російських активів. У держбюджеті на 2023 рік вже передбачено $3,3 млрд, і країна вже почала відновлення за ці кошти.

– Третє джерело – це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій. З необхідних $14,1 млрд на rapid recovery партнери вже гарантували отримання $4,3 млрд. Проте нам потрібні ще $6,5 млрд, – додає Шмигаль.

Він проінформував, що, за оцінкою Світового банку, на цей рік Україні необхідно $14,1 млрд на такі першочергові проєкти відновлення.

Зазначимо, що глава уряду у своїй колонці для британського видання The Guardian заявив, що Україна – першопроходець у процесі конфіскації чужих активів, адже до цього у світі поки що подібного ніхто не робив.

Шмигаль каже, що Україна пропонує створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і організатор війни розплачується за свої злочини.

– Це буде цілком легітимний механізм на основі відповідної міжнародної угоди, – каже Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль

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