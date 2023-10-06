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Проти нардепів Дмитрука та Куницького відкрито справу через бійку у Києві – ОГПУ

куницький і дмитрук

Щодо народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького відкрили кримінальні справи через хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень.

Це підтвердили у пресслужбі Офісу генпрокурора агентству Інтерфакс-Україна.

– За фактом інциденту, що стався між народними депутатами і громадянином 5 жовтня 2023 року в центрі міста Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження, – повідомили у відомстві.

Правова кваліфікація – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, вчинені групою осіб за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України.

Зараз дивляться

В Офісі генпрокурора додали, що кримінальні провадження об’єднали, а досудове розслідування доручили провести головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

5 жовтня соціальним мережами почало ширитися відео, на якому два чоловіки, схожі на народних депутатів Дмитрука та Куницького, побили чоловіка.

Нардепи звинуватили його у шахрайських діях, натомість постраждалий заявив, що нардепи вимагали у нього гроші та звинувачували в аферах. Бійка сталася близько 10:00 у Києві.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Верховна Рада, Народний депутат, Офіс генпрокурора
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