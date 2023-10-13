Авдіївка горить, летить все: МВА про ситуацію у місті та хронологію останніх днів

Ситуація в Авдіївці дуже складна, але контрольована. Окупанти використовують запалювальні боєприпаси під час обстрілу міста.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

– Дійсно, все це є. Горить Авдіївка вся. Летить усе. Б’ють вони з усього, що є в наявності. Не тільки по позиціях, а й по місту, і по дорозі, — сказав він.

Крім цього, Барабаш розповів, що РФ гатить по цивільних об’єктах, зокрема і тих, де зберігалася гуманітарна допомога.

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Він зазначив, що окупанти під час наступу на Авдіївському напрямку кинули в бій тисячі осіб особового складу та сотні одиниць військової техніки. Також усі ці дні не припиняються масштабні артилерійські та ракетний обстріли.

За його словами, у перший день, 10 жовтня, на штурм позицій українських військових в районі Авдіївки окупанти кинули три батальйони.

– Це майже 2 тис. осіб одночасно особового складу. Щодо техніки — у перший день їхнього масованого наступу близько 100 одиниць протягом доби штурмували, — сказав Барабаш.

Уже наступного дня, 11 жовтня, РФ практично припинила використовувати техніку.

Проте вчора, 12 жовтня, і сьогодні, 13 жовтня, окупанти знову активно застосовують бронетехніку під час штурмів.

– Колони техніки, десятки техніки палять наші хлопці. І вчора, і позавчора, і сьогодні допалюють цю техніку. Дуже багато резерву в них, особового складу, техніки, — додав Барабаш.

Він зазначив, що протягом останніх днів РФ активно використовує артилерію для обстрілу як Авдіївської громади, так і позицій українських військових навколо неї.

Лише цієї ночі по громаді росіяни випустили 13 ракет, а по позиціях ЗСУ — понад 20.

Нагадаємо, що вчора, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що найзапекліші бої йдуть в Авдіївці, на Півдні і Харківщині.

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