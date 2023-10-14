Росія будує на окупованих територіях України новий залізничний коридор – розслідування

Російська Федерація мріє збудувати залізницю до нових окупованих регіонів України, зокрема на Донеччину та Запоріжжя. Проєкт начебто лише збираються розробляти, а насправді роботи давно вже йдуть.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Ще торік росіяни підготували деякі ділянки під нове залізничне полотно. Влітку 2022 року окупанти навіть намагалися відновити пасажирські перевезення хоча б до Мелітополя.

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Проте запрацювати маршруту Джанкой – Мелітополь завадили декілька вдалих диверсій партизанів. А згодом долучилися і Збройні сили України, які регулярно били по вузлових станціях.

Якось гауляйтер Запорізької області Євген Балицький жалівся російським пропагандистам, що українські ДРГ періодично підривають мости: Лише за півтора місяця ми відновили чотири мости і було ще близько вісім підривів рейок, а ще були й обстріли залізниці. Це дуже нам дуже ускладнює вивезення зерна.

Проте залізничне сполучення працює з окупованого Криму й назад. Так, вантажні потяги курсують із Криму до Мелітополя та на Токмак. Звідти далі на Схід: Пологи – Волноваха – Донецьк і назад. Крім того, росіяни активно будують автомобільні дороги, які найперше потрібні для забезпечення війни.

У червні 2023 року окупанти зареєстрували підприємство Железные дороги Новороссии, яке об’єднало залізниці “Л/ДНР” та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Офіс відкрили в Донецьку, очолив його росіянин Андрій Козаков.

Прокладати залізницю почали задовго до оголошення планів

Аналіз супутникових даних вказує, що земляні насипи під укладання рейок і шпал з’явилися в серпні 2022 року від села Осипенко Бердянського району на Схід, у бік Маріуполя. Відстань між містами – близько 70 км.

Майбутня залізнична колія пролягатиме вздовж автомобільної траси М14, але за 20 км від Маріуполя. В районі села Комишувате колія повертатиме на північний схід і поблизу села Кальчик з’єднається з наявною гілкою Маріуполь – Волноваха – Донецьк.

За 10 км на північ від села Кальчик є село Новоселівка, від нього прокладають близько 60 км нової залізничної колії і будують міст через річку Кальміус. Цей відрізок з’єднується із залізничним напрямком Донецьк – Амвросіївка – Таганрог.

Аналіз даних із супутника вказує, що більшу частину майбутньої залізниці для прямого сполучення окупованого Маріуполя з Таганрогом росіяни проклали із серпня по вересень.

Відстань між містами близько 90 км, а насип під колії вже має 50 км.

У Бердянському районі від села Осипенко по прямій на південь до Бердянська – 18 км. Так і пролягатиме залізнична колія – навпростець, через поля і навіть територію ландшафтного заказника Заплава річки Берда. Гілку з’єднають із залізницею неподалік аеропорту.

Поки не вдалося відшукати ділянку для ще однієї нової залізниці від Бердянська до Мелітополя, а це близько 100 км. Росіяни малюють схему повз Приморськ і далі на захід вздовж траси М14. Проте в інтернеті жодних ознак чи свідчень очевидців немає.

Нова залізниця за вказаним маршрутом дозволить швидше доставляти до окупованої частини Запорізької області боєприпаси, особовий склад, техніку та озброєння що з Росії, що з Криму.

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