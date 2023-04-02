Окупанти вантажівками везуть через Маріуполь “зуби дракона”

Квітень, 02 в 14:08

Російські військові масово везуть через Маріуполь Донецької області бетонні протитанкові споруди пірамідальної форми, що відомі як “зуби дракона”.

Про це радник міського голови Петро Андрющенко повідомив 2 квітня.

За його словами, лише вчора в місті бачили щонайменше чотири вантажівки, навантажені такими бетонними спорудами.

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У кожній із них, зауважує Петро Андрющенко, було по 19 пірамідок.

Відомо, що прямували вантажівки в бік Нікольського, що в Маріупольському районі, а далі – до селища Розівка Запорізької області.

Нагадаємо, що ще 7 листопада 2022 року радник міського голови повідомляв про зведення окупантами оборонних споруд навколо Маріуполя.

Заради цього загарбники розгорнули виробництво бетонних протитанкових споруд на території двох місцевих заводів.

Тоді британські розвідники припускали, що росіяни могли встановити “зуби дракона” між Маріуполем та Нікольським.

За припущенням розвідки Міноборони Великої Британії, бетонні “піраміди” могли простягатися ще й від півночі Маріуполя до селища Старий Крим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

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Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко