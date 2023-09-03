Щоб відсікти перекупів: квитки на потяг можна буде купити через верифікацію у Дії
Укрзалізниця працює над інтеграцією з Дією, аби унеможливити продовження діяльності перекупів на міжнародні рейси.
Про це сказав керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей.
— Укрзалізниця працює над інтеграцією з Дією, щоб акаунти в застосунку Укрзалізниці були верифіковані. Відтак, якщо якась аномальна активність, людина починає масово скуповувати квитки, то можна було її заблокувати. І вже не було можливості з нової сім-карти, нового номеру телефона продовжувати ці активності, – сказав він.
Перцовський зазначив, що це вже у роботі і для УЗ принципово полишити історію з перекупами у минулому.
Він також зазначив, що 3 вересня відправився додатковий потяг з Києва до Варшави з пересадкою у Хелмі. За його словами, всі пасажири придбали на нього квитки спокійно у мобільному застосунку Укрзалізниці.
Він додав, що з початку повномасштабної війни практично в 12 разів зросли обсяги міжнародних пасажирських перевезень. Щодо залізничного сполучення з Польщею, то використані всі слоти залізничних операторів. Щодо Відня – є різниця в колії. Тобто в Австрію можна заїжджати іншими вагонами, яких в УЗ є невелика кількість.
— Щодо Польщі – Всі продажі в онлайні. Вже пішли в минуле так звані прикасові бариги, які ходять та перекуповують квитки. Все є в онлайн-системах. Змінили систему повернення квитків. Як працювали перекупи? Вони брали квиток, потім отримували замовлення і на інше ім’я обмінювали його у системі. Зараз це неможливо, – зазначив Перцовський.
За його словами, на сьогодні пасажири, які замовляють квитки, роблять це заздалегідь – за 20 днів, як відкриваються продажі. В іншому випадку людей просто обманюють. Тобто перекупи дають несправжні квитки на несправжні прізвища. І далі на вокзалах спостерігають сцени, де люди ридають, але їх ніхто не пускає.
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