Інтрига зберігається: Дещиця про формування уряду в Польщі та вплив на підтримку України

Після парламентських виборів у Польщі зберігається інтрига, хто з партій-лідерів зможе сформувати уряд: керівна політсила Право і справедливість чи Громадянська коаліція Дональда Туска.

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014-2022 рр. Андрій Дещиця в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він звернув увагу, що польська Центральна виборча комісія ще проводить підрахунок і є розбіжності з даними екзитполів. Але причиною може бути те, що в Польщі спершу рахують голоси від малих виборчих комісій.

Зараз дивляться

– Я думаю, що все ж таки результати екзит-полів будуть відображені й у офіційних результатах виборів, – зазначив дипломат.

За словами Дещиці, найбільшою несподіванкою цих виборів стала дуже висока явка – понад 72%. Це “найбільша явка, яка була в історії Польщі після 1989 року”.

– Ця висока явка дає підстави говорити, що виборці віддали перевагу опозиційним партіям. Тому підтримка опозиційних сил і є такою високою. Але інтрига щодо формування нового уряду залишається, – розповів Дещиця.

За оцінкою дипломата, зараз важко спрогнозувати, хто зможе сформувати уряд. Згідно з чинними нормами і Конституцією Польщі, президент надає таке право партії, яка здобула найбільше голосів. Нею є Право і справедливість (ПіС), яка наразі керує країною.

Однак ПіС набирає недостатню кількість голосів для того, щоб одноосібно сформувати уряд. Для цього потрібно мати монобільшість у Сеймі – 231 мандат. А за даними екзитполів, партія набирає близько 200 мандатів.

Можливим членом коаліції з ПіС може бути крайня права партія Конфедерація, яка виступає проти допомоги України. Однак ця політсила набирає не так багато голосів.

– Для багатьох, і передусім для цієї партії, було несподіванкою те, що її підтримка впала десь із 10-12% до 6-7% за результатами екзитполів. Вони матимуть приблизно 12-14 голосів депутатів у парламенті, тож цього також замало для того, щоб сформувати коаліцію з ПіС, – пояснив Андрій Дещиця.

Дипломат не виключає, що Право і справедливість може проводити переговори ще з кимось із політсил, які проходять до парламенту.

Можливим кандидатом для такої коаліції є Польська селянська партія, яка під час виборчої кампанії виступала в блоці з партією Польща 2050. Вони йшли як блок Третій шлях.

– Навряд чи вони роз’єднаються, але це можливий кандидат до переговорів. Якщо ПіС не сформує більшість та уряд, тоді ініціатива з формування уряду переходить до Сейму. А реальною коаліцією, яка може бути сформована в Сеймі, є об’єднання трьох опозиційних партій: Громадянської коаліції, Третього шляху та Лівиці. Тоді вони візьмуть ініціативу в свої руки та мають шанси створити новий уряд, – додав Дещиця.

Дипломат закликав дочекатися офіційних результатів парламентських виборів у Польщі.

Наразі не зрозуміло, наскільки вдалими будуть переговори ПіС щодо формування коаліції та чи вдасться опозиційним силам швидко об’єднатися. Хоча шанси опозиції Дещиця оцінив як “досить серйозні”.

Чи зміниться щось для України

Андрій Дещиця наголосив, що Києву потрібно буде співпрацювати з будь-яким урядом у Польщі.

Він прогнозує, що рівень емоцій, який спостерігався у висловлюваннях під час виборчої кампанії, “трішки спаде, тому буде легше домовлятися”.

На думку дипломата, якщо Право і справедливість сформує уряд, то буде зацікавлена у відновленні добрих відносин з Україною, у врегулюванні проблемних питань.

– Насамперед, питання експорту українського збіжжя. Це буде нелегко, оскільки є різні підходи до цього питання. І, знову ж таки, це буде залежати від того, чи ПіС матиме в своїй коаліції Конфедерацію, яка дуже критично налаштована щодо питання підтримки України. І Селянську партію, яка також буде більше зацікавлена у відстоюванні інтересів польських фермерів. Але ці питання можна буде вирішувати, хоча буде важко, – вважає дипломат.

Якщо ж буде створений уряд опозиційних сил, то, за словами Дещиці, “з ним буде легше налагоджувати контакти”. Польська опозиція заявляла про готовність далі підтримувати Україну й розвивати добрі відносини.

Крім того, опозиційний уряд “не матиме того багажу попереднього уряду, нашарування проблемних питань”. А по-третє, уряд, сформований партією Туска, буде проєвропейським.

– Тому їхня політика буде в руслі політики Євросоюзу. Понад те, я вважаю, що це буде наш серйозний лобіст у підтримці інтеграційних прагнень щодо членства в ЄС і НАТО, – зазначив Дещиця.

Прокоментував дипломат і майже вдвічі нижчі результати партії Конфедерація на виборах, порівняно з прогнозованими. За його словами, це означає, “що все-таки поляки не готові до підтримки таких радикальних програм і партій”. Вони більше виступають за стабільність, демократію і проєвропейський курс.

Згідно з останніми даними Центрвиборчкому Польщі, Право і справедливість поки що набирає 37,83%, а Громадянська коаліція – 28,27%. Підраховано вже понад 57,5% усіх голосів виборців.

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