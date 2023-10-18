США передали Україні менш ніж дюжину ракет ATACMS – AP

Сполучені Штати в секретному режимі доставили невелику кількість балістичних ракет великої дальності, які, за словами України, були їй терміново потрібні і які президент США Джо Байден обіцяв минулого місяця.

Факт поставки ракет 17 жовтня підтвердив президент Володимир Зеленський. Втім, за даними Associated Press, до України надійшло “менше дюжини” подібних ракет.

– США відмовилися публічно обговорювати цю поставку, але чиновники, знайомі з цим кроком, також підтвердили її раніше цього ж дня. За словами чиновників, за останні кілька днів в Україну потрапило менше дюжини ракет. Їхнє прибуття на фронт дає Україні критично важливу можливість завдавати ударів по російських цілях, які знаходяться на більшій відстані, дозволяючи українським військам залишатися в безпечній зоні досяжності, – йдеться у повідомленні AP.

Посадовці, з якими спілкувались AP, не були уповноважені публічно обговорювати це питання до офіційного оголошення і говорили у вівторок на умовах анонімності.

Зараз дивляться

Поставка армійського тактичного ракетного комплексу, відомого як ATACMS, тривалий час була оповита таємницею, оскільки очікувалося, що перше публічне визнання поставок прийде тоді, коли ракети будуть використані на полі бою.

AP зазначає, що така сувора засекреченість є помітною зміною порівняно з попередніми американськими озброєннями, які надсилала адміністрація президента Джо Байдена. Майже в усіх інших випадках США публічно оголошували про своє рішення до того, як зброя і обладнання відправлялися за кордон.

Варто зазначити, що офіційно наразі невідомо модифікацію ракет ATACMS, що були передані Україні, а також їх кількість.

Ба більше, наразі невідомо, чи планують Сполучені Штати у майбутньому продовжити поставки зазначених ракет.

Джерело : AP

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.