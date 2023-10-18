Нема чим збивати: як ATACMS змінять ситуацію на фронті та допоможуть Україні у наступі

Україна вперше успішно застосувала ракети ATACMS, де, ймовірно, була використана модифікація з касетними боєприпасами.

Йдеться про використання ракет на аеродромах РФ, що розташовані на тимчасово окупованих територіях Бердянська Запорізької області та Луганська.

За попередньою інформацією, результатом застосування ATACMS стало знищення дев’яти російських вертольотів, складу з боєприпасами, техніки, зокрема, частини комплексу ППО. Також відомо про ураження живої сили противника, але інформація щодо кількості ліквідованих росіян наразі невідома.

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Крім того, було пошкоджено злітні смуги аеродромів, які використовує ворог.

Згодом, інформацію про використання ATACMS підтвердив президент Володимир Зеленський.

Що змінить поява в України таких ракет, які об’єкти РФ, крім аеродромів, можуть стати ймовірними цілями для ударів та як це сприятиме наступальній операції ЗСУ на землі – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Порушення логістики ворога

На думку політичного та військового експерта Олександра Мусієнка, немає сумнівів, що таких атак буде більше, оскільки цілей серед об’єктів росіян ще дуже багато.

Порівнюючи із касетними боєприпасами для ствольної артилерії, які раніше Україна також отримала від Сполучених Штатів, Мусієнко зазначив, що у випадку з ATACMS йдеться про значно більшу площу ураження та дальність, на якій можна діставати противника.

– Ми можемо діставати ворога далі в оперативних тилах і завдавати збитків. Це означає, що вони муситимуть, як мінімум, перебазувати свою армійську авіацію. Армійська авіація, це, в першу чергу, військові гелікоптери – Ка-52 та Мі-24, які застосовує ворог для ударів по наших силах, – розповів експерт на своєму Youtube-каналі.

Разом з тим, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій каже, що наразі стверджувати, що Україні були передані саме ракети ATACMS з касетною модифікацією – передчасно.

– Однозначно, якщо з нашого боку підуть масовані удари та пуски, то Російська Федерація буде реагувати. Буде реагувати як штаб тилу ЗС РФ, так і генштаб ЗС РФ. Це стосується насамперед нерухомих об’єктів. Дуже важливим для логістичного постачання є, в першу чергу, це мости. Їх не пересунеш, – каже він.

Які інші об’єкти РФ можуть стати ціллю?

Мусієнко вважає, що ATACMS є гарною зброєю для того, щоб завдавати ударів по аеродромах, де ворог має багато заправленої та підготовленої до зльоту авіації.

– Крім того, ATACMS підходять для ураження інших об’єктів, що мають відкриті ділянки: ураження живої сили або легкоброньованої техніки ворога. Певні об’єкти, які можуть бути інтерес – паливно-мастильні матеріали, резервуари з ними тощо, – додав він.

Ігор Козій каже, що в залежності від модифікації ракет, які передбачають радіус дії до 300 км, можуть бути уражені і цілі в Севастополі, де Росія тримає судна-ракетоносії, з яких окупант обстрілює українські міста та селища.

– Ми почнемо досягати цілі, які раніше були для нас недосяжними. Ми почнемо знищувати ті елементи логістичної системи, командної, штабної системи, системи управління, що дуже важливо, які раніше вважали, що до них ніхто не дотягнеться. Почнемо знищувати ті засоби ураження, які теж вважали, що вони поза зоною ураження, – сказав він.

Як ATACMS допоможе у наступі ЗСУ?

Олександр Мусієнко вказує, що контрнаступальна операція ЗСУ на землі теж відчує вплив від застосування ATACMS, хоча, каже Мусієнко, можливо і не так швидко.

– Це безумовно сприятиме (наступу України, – Ред.), це даватиме свої наслідки. Якраз на зиму – це те, що потрібно. Звичайно, що ворогу буде доволі непросто, а для нас – це безумовно добре, – додає він.

Ігор Козій вказує, що завдяки знищенню логістичних маршрутів та командних пунктів окупантів, наступ українських військ полегшиться, оскільки ворог на цих напрямках буде дезорієнтований.

– Вона (російська сторона, – Ред.) не зможе запросити підтримки з боку штабу, оскільки буде порушено і знищено управління. Навіть якщо б могли запросити, то немає можливості доставки тих чи інших боєприпасів, – додав Козій.

Таким чином, усі сили ворога на передньому краї фронту дуже залежать від постачання, яке забезпечується логістикою.

Чи може Росія захиститись від ударів ATACMS?

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі нацтелемарафону Єдині новини заявив, що у Росії немає засобів, які б дозволили захищатись від атак ракетами ATACMS, оскільки це балістичні ракети. Зазначене озброєння при пуску здіймається в небо, звідки, падаючи униз, летить у ціль на землі, набираючи великі швидкості.

Ігнат також має сумніви щодо того, що найсучасніші російські ЗРК С-400 зможуть збивати ракети ATACMS.

– Сам факт завдання ударів на такі відстані таким типом озброєння, проти якого РФ не може фактично нічого зараз протиставити, уже говорить про те, що ситуація буде змінюватись. І ворог буде переміщуватися, як це було зі стратегічною авіацією, коли сталася “бавовна” на аеродромах в Росії, – зазначив Ігнат.

Наступником кроком, вважає Ігнат, має бути постачання Німеччиною ракет Taurus.

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