Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони

Письменник Ілларіон Павлюк обійматиме посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони України, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр.

Сьогодні він завершив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони. Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці в Facebook.

– Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами, – зазначив Павлюк.

За його словами, тепер він приймає нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

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– Нові задачі, амбітний напрямок, величезна відповідальність. Разом — до перемоги, – наголосив він.

Ілларіон Павлюк – факти з життя

Ілларіон Павлюк народився 14 травня 1980 року. Він родом зі Скадовська Херсонської області. Багатодітний батько, письменник, журналіст, автор книг Я бачу, вас цікавить пітьма, Білий попіл, Танець недоумка.

Став автором таких документальних стрічок: Код нації, Звичайні зомбі. Як працює брехня, Зомбі 2. Промивка Мізків, Лазуровий пил та інших.

У 2015 році він воював на Донбасі у складі добровольчого розвідувального спеціального підрозділу Гарпун.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Павлюк мобілізувався в один з підрозділів Головного управління розвідки.

Джерело: Ілларіон Павлюк

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