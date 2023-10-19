Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони

Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони
Фото: Факти ICTV

Письменник Ілларіон Павлюк обійматиме посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони України, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр.

Сьогодні він завершив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони. Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці в Facebook.

– Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами, – зазначив Павлюк.

За його словами, тепер він приймає нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Зараз дивляться

– Нові задачі, амбітний напрямок, величезна відповідальність. Разом — до перемоги, – наголосив він.

Ілларіон Павлюк – факти з життя

Ілларіон Павлюк народився 14 травня 1980 року. Він родом зі Скадовська Херсонської області. Багатодітний батько, письменник, журналіст, автор книг Я бачу, вас цікавить пітьма, Білий попіл, Танець недоумка.

Став автором таких документальних стрічок: Код нації, Звичайні зомбі. Як працює брехня, Зомбі 2. Промивка Мізків, Лазуровий пил та інших.

У 2015 році він воював на Донбасі у складі добровольчого розвідувального спеціального підрозділу Гарпун.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Павлюк мобілізувався в один з підрозділів Головного управління розвідки.

Читайте також
Менше паперової роботи, більше чіткості: Зеленський про оновлення складу Міноборони
Володимир Зеленський

Джерело: Ілларіон Павлюк

Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗМІ, Міноборони України, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На понад 300 млрд: Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону в 2023 році
Володимир Зеленський
Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371
Верховна Рада
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони
Нові правила ввезення гуманітарки: що відомо та чому волонтери закликають їх відкласти
Пункт пропуску на кордоні України
Чи можна в 17 років виїхати за кордон під час дії воєнного стану – відповідь адвоката
Паспорт України

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові
Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони
Нафтогаз долучився до захисту українського неба: запущено новий проєкт
Олексій Чернишов
Хто вдарив по лікарні в секторі Гази і що буде далі
Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь