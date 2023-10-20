Байден подав запит до Конгресу на $106 млрд: з них $61,3 млрд – для України

Президент США Джо Байден у п’ятницю подав запит до Конгресу на пакет допомоги обсягом $106 млрд, що передбачає підтримку України та Ізраїлю.

Як зазначає Washington Post, цей запит може стати вирішальним для зовнішньополітичної спадщини Байдена і змінити плин американської політики напередодні президентських виборів 2024 року.

Пропозиція щодо надання зовнішньої допомоги, яка значно перевищує прогнози багатьох демократів у Конгресі США, зроблені кілька днів тому, є прямим викликом ізоляціоністським настроям у Республіканській партії і скептичному ставленню до військової підтримки Ізраїлю з боку лівих сил.

Зараз дивляться

У ньому передбачається виділення $61,3 млрд для фінансування України протягом року, близько $14 млрд на допомогу Ізраїлю, а також виділення $14 млрд на розв’язання пріоритетних імміграційних проблем і $10 млрд на гуманітарну допомогу, а також збільшення фінансування для протидії впливу Китаю в Азії та країнах, що розвиваються.

Цим запитом Білий дім прагне подолати розрізненість, характерну для підходу Конгресу до фінансування України, яка перебуває у війні з РФ.

Також це має надати Києву необхідну допомогу на цілий рік, зазначає WP.

З боку Білого дому цей крок захищається як потреба національної безпеки, особливо важлива в період все більшої геополітичної нестабільності та необхідна для демонстрації рішучості США в боротьбі з супротивниками в Москві, Тегерані та Пекіні.

Загалом, запит Білого дому до Конгресу США на $106 млрд має такий вигляд:

$61,4 млрд – військова та економічна допомога Україні;

$14,3 млрд – військова допомога Ізраїлю;

$14 млрд – імміграційна служба;

$9,15 млрд – гуманітарна допомога;

$4 млрд – протидія впливу Китаю в країнах, що розвиваються, та Індо-Тихоокеанському регіоні;

$3,4 млрд – промислова база підводних човнів.

Політичні перепони всередині США

Ці зусилля допомоги Україні пов’язані як із міжнародними, так і з внутрішніми ризиками. Союзники колишнього президента США Дональда Трампа, ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії у 2024 р., кажуть, що він може використати її для посилення претензій до Байдена, який недостатньо зосереджений на США в період крайньої незадоволеності економікою.

Багато республіканців у Конгресі заявили, що вони виступають проти спроб пов’язати допомогу Ізраїлю, яку вони підтримують, з допомогою Україні, яку багато хто з них не підтримує.

Запит може також загострити розбіжності в Демократичній партії з приводу того, чи потребує Ізраїль додаткових мільярдів на військову підтримку, на тлі значної стурбованості лівих сил важким становищем палестинців, які зазнають бомбардувань.

Крім того, на пакет документів, надісланих Білим домом як запит до Конгресу, очікує невизначена доля в Палаті представників (нижній палаті парламенту), яку роздирає запекла боротьба за посаду спікера. Республіканці також дедалі частіше критикують підхід адміністрації до російсько-української війни, хоча Київ користується значною двопартійною підтримкою в Сенаті.

– Це серйозне випробування для рішучості Америки, і я гадаю, що адміністрація Байдена розуміє це. У ширшому плані це момент, коли решта світу задається питанням, як ми проявимо себе, і я думаю, що для нас важливо проявити себе раціонально і продумано, відповідно до наших цінностей, – сказав сенатор-демократ Майкл Беннет, який активно виступав за фінансування України.

Україна – не Ізраїль

Прохання Білого дому про допомогу Україні, що є найбільшою частиною пакету фінансування, представленого в запиті.

Раніше, під тиском республіканців, законодавці погодилися виключити допомогу Україні з останнього законопроєкту про фінансування уряду у вересні.

Однак Білий дім заявив, що додаткові кошти вкрай необхідні, передусім, для поповнення запасів українських військ на передовій, фінансування підтримки Києва з боку Міністерства оборони та покриття величезного бюджетного дефіциту, прогнозованого для уряду країни на наступний рік.

– Якщо США припинять надавати допомогу тому, що відбувається зараз, то половина поставок зброї та боєприпасів на Україну припиниться. Якщо це припиниться, Україні доведеться дуже суттєво скоротити свої операції і негайно припинити контрнаступ. Вони просто намагатимуться триматися, тому що росіяни отримають величезну матеріальну перевагу, навіть якщо європейці продовжать надавати допомогу, – сказав Марк Кансіан, старший радник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вашингтонського аналітичного центру.

Водночас запит Байдена на допомогу Ізраїлю в розмірі $14,3 млрд, найімовірніше, отримає підтримку республіканців у Конгресі, які досі здебільшого дорікали Байдену в недостатній підтримці уряду прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Запит на допомогу Ізраїлю орієнтований на надання військової допомоги: $10,6 млрд на підтримку протиповітряної та протиракетної оборони, поповнення військових запасів Міністерства оборони, переданих Ізраїлю, а також $3,7 млрд на надання допомоги Ізраїлю по лінії Державного департаменту.

У Палаті представників досі немає спікера

Цей запит Джо Байдена може привернути увагу до хаосу, що охопив республіканців у Палаті представників, де внаслідок міжусобиці Палата залишилася без спікера, що не дає змоги нижній палаті вести законодавчу діяльність.

Республіканці двічі відкидали свого провідного кандидата на посаду спікера – представника Джима Джордана, що, можливо, позбавляє його шансів обійняти цю посаду.

Як заявив у понеділок увечері голова комітету з міжнародних відносин Палати представників Майкл Маккол, у разі обрання він обіцяв поставити на голосування запит про допомогу Україні та Ізраїлю.

Оскільки кандидатура Джордана на посаду спікера Палати представників перебуває під питанням, республіканці здебільшого зберігають мовчання з приводу того, як вони розглядатимуть вимогу президента про надання надзвичайного фінансування. Пересічні члени обох партій почали закликати Палату надати тимчасовому спікеру Патріку МакГенрі розширені повноваження щодо внесення законопроєктів на розгляд у світлі погіршення ситуації в Ізраїлі та Газі.

Багато республіканців в обох палатах також заявляють, що виступатимуть проти спроб пов’язати допомогу Україні та Ізраїлю. США вже витратили на Україну понад $60 млрд і дедалі більша кількість законодавців від GOP, яких підбурює Трамп, починають вимагати, щоб європейські союзники оплатили набагато більшу частину рахунку, якщо не всю суму ($60 млрд становлять приблизно 8% річного військового бюджету США).

Великий запит до Конгресу напередодні виборів у США

Крім боротьби на Капітолійському пагорбі, запит Байдена на фінансування може мати серйозні наслідки для президентських перегонів 2024 року.

Стівен Беннон, головний політичний стратег Трампа у 2016 р., заявив, що Трамп має використати запит на іноземну допомогу – який Беннон назвав “продажем американського робітника і країни” – для того, щоб побити репутацію Байдена.

– Аргумент Трампа полягатиме в тому, що за Байдена світ охоплений вогнем, і замість того, щоб спробувати вирішити проблему, він просто намагається підписати чеки, – сказав Саурабх Шарма, президент American Moment, правоцентристського аналітичного центру.

Однак у своєму виступі в Овальному кабінеті в четвер увечері Байден захистив “безпрецедентний” запит на допомогу як необхідний для інтересів Америки, вказавши на внутрішні ризики, пов’язані з нездатністю впоратися з міжнародною кризою.

– Історія вчить нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють ще більший хаос, смерть і руйнування. І ціна та загрози для Америки та всього світу продовжують зростати, – сказав Байден.

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