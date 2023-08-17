У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
15 серпня у центрі Львова невідомий побив трансгендерну військову Хелен Марк, яка служить у лавах ЗСУ. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент.
Свій коментар Дмитро Лубінець залишив під публікацією КиївПрайду в Instagram.
В ГО КиївПрайд розповіли, що Хелен приїхала до Львова на похорон своєї мами.
Ввечері 15 серпня Хелен сиділа на вулиці в центрі міста, їла і розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку. До неї раптово підійшов незнайомий чоловік і почав з’ясовувати, якої статі вона. Після цього лайливо обізвав – “ти що – п**ар?”, а потім вдарив.
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Військова написала заяву в поліцію, правоохоронці проводять перевірку.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що нікого не можна дискримінувати за будь-якою ознакою, адже всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини направив листа до Головного Управління Національної поліції України, щоб вони відповідно відреагували та провели швидке, ефективне і неупереджене розслідування цієї ситуації з обов’язковим дослідженням ймовірного мотиву нетерпимості.
За інформацією КиївПрайд, Хелен уже три роки служить у лавах Збройних сил України.
Фото: Хелен Марк/Instagram
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