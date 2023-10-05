Українцям, які самі відремонтували житло, повернуть кошти – Рада ухвалила закон
Тепер українці, які власним коштом відремонтували пошкоджене житло, також можуть розраховувати на отримання компенсації. Верховна Рада 5 жовтня ухвалила в цілому відповідний законопроєкт №10063.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії Слуга народу Олена Шуляк.
За її словами, основна зміна в законы №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, – це розширення форм компенсації за програмою єВідновлення.
– Запуск цього етапу єВідновлення ми планували давно, адже було багато відповідних запитів від громадян, які зробили ремонт житла самотужки, щоб в ньому можна було хоч якось жити або щоб воно не зруйнувалося ще більше, – пояснила нардепка.
Виплати за новою формою компенсацій мають розпочатися з 1 січня 2024 року, проте документ ще має підписати президент.
Шуляк також повідомила, що це не останнє розширення програми єВідновлення – на черзі виплата компенсацій жителям окупованих територій.
У серпні запрацював другий етап державної програми єВідновлення. Тобто українці можуть подавати заявки через Дію на компенсацію не лише за пошкоджене, а й за зруйноване житло.
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