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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українські військові в тилу незаконно отримали 123 млн грн бойових виплат – Міноборони

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Українським військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях, незаконно виплатили понад 123 млн грн додаткової винагороди.

За даними Міністерства оборони України, Служба внутрішнього аудиту з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове (спеціальне) завдання, що дає можливість виплачувати додаткову винагороду на власний розсуд.

У Міноборони розповіли про один з випадків, коли військовим понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн.

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– Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо, – стверджує заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У Міністерстві оборони наголосили, що консультуються з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто безпосередньо виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, військовослужбовці, Гроші, ЗСУ, Міноборони України, українські військові
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