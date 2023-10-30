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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Як українці ставляться до проведення виборів під час війни – опитування

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Вибори в Україні можливі лише після закінчення повномасштабної війни проти Росії. Так вважає переважна більшість українців, про що свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За результатами опитування КМІС, станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Підтримують проведення голосування попри війну лише 16%.

Зазначається, що у всіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни. Найбільше проти на Заході (84%), найменше – на Сході (74%).

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Крім того, більшість українців, як і раніше, негативно (65% станом на жовтень 2023 року) ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.

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Опитування проводилося упродовж 30 вересня-13 жовтня методом телефонних інтерв’ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років та старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

  • Формально у мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
  • За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Проте соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

В іншому нещодавньому опитуванні українці назвали найбільш пріоритетні реформи – боротьбу з корупцією, завдання у військовій сфері та реформування судів. За даними соціологів, серед населення України дуже відчутним є запит саме на боротьбу з корупцією. Він навіть випередив військові потреби.

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Джерело: КМІС
Війна в Україні, вибори в Україні, Опитування
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