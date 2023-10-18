Українці назвали три головних мотиви для вступу у ЄС – опитування КМІС

Українці назвали три головних мотиви для вступу України у ЄС. У всіх регіонах країни насамперед громадяни говорять про безпекові та економічні мотиви підтримки євроінтеграції. Проте й інші фактори у всіх регіонах відіграють високу важливість.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Так 59% респондентів зараховують до найкращих мотивів забезпечення довгострокової безпеки, 57 % економічні перспективи та забезпечення верховенства права в Україні – 49%.

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Утім, інші мотиви також обрали досить багато респондентів: майбутнє української демократії (44%, зокрема, кожен п’ятий вважає цей мотив найважливішим), забезпечення верховенства права (45%), міжнародне визнання місця України в Європи (41%).

– За результатами попередніх опитувань КМІС 82% респондентів погоджуються, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи вона стане членом ЄС (лютий 2023 року). Водночас 92% українців хотіли б, щоб Україна стала членом ЄС, а 89% – членом НАТО (травень 2023 року). Тобто наразі у суспільстві склався консенсус щодо підтримки європейської і євроатлантичної інтеграції, – пояснюють у повідомленні.

Також 54% українців вважають, що наразі більший пріоритет – членство в НАТО, віддають перевагу членству в ЄС – 24% (решта респондентів або відповіли “ні те, ні інше” або не змогли взагалі відповісти).

При цьому у всіх регіонах більше тих, хто віддає перевагу НАТО перед ЄС.

Раніше ми розповідали, що згідно з опитуванням КМІС 52% українців проти вивчення в школах російської мови.

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