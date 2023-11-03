Боєприпаси для NASAMS та HIMARS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги в галузі безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

Як зазначено на сайті Пентагону, йдеться про виділення із запасів Пентагону безпекової допомоги на суму до $125 млн для задоволення нагальних потреб України на полі бою, а також $300 млн у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення ППО України в довгостроковій перспективі.

– Цей пакет включає п’ятдесятий транш, виділений адміністрацією Байдена із запасів Міністерства оборони США для України з серпня 2021 року, зокрема додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, покликане допомогти Україні протистояти тривалій агресивній війні Росії, – йдеться в повідомленні.

Загалом, пакет допомоги включає:

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додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

боєприпаси для розмінування перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У рамках проєкту USAI Міністерство оборони надасть Україні:

Додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Що таке проєкт USAI, в рамках якого надали допомогу

На відміну від повноважень президента США надавати допомогу зі складів Пентагону шляхом прямих скорочень, USAI є органом, за допомогою якого Сполучені Штати закуповують засоби та обладнання для України у промислових підприємств.

У цьому пакеті USAI передбачено використання $300 млн, наданих в рамках Постійної резолюції, яку нещодавно ухвалив Конгрес, і вичерпує решту коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України.

В Адміністрації президента США наголосили, що продовжують закликати Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, виділивши додаткове фінансування, щоб Україна мала все необхідне для захисту від війни, яку обрала Росія.

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що за весь час підтримки українських Збройних сил, її відомство не побачило випадків розкрадання військової допомоги, переданої Україні.

Фото: DOD

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