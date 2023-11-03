США не побачили випадків розкрадання військової допомоги, наданої Україні – посол

Посол США в Києві Бріджит Брінк заявила, що представники США при посольстві, що стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли її спрямовували не за призначенням.

Про це посол Брінк заявила в інтерв’ю Fox News.

За її словами, Україна, як і декілька інших колишніх радянських держав, має проблеми з корупцією. Втім повномасштабне вторгнення Росії змінило сприйняття корупції в суспільстві, тому толерантність до корупції зменшилась.

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– Українці, президент Зеленський, його уряд, парламент, навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту, – стверджує Брінк.

Водночас глава посольства додала, що її відомство посилено стежить за допомогою, наданою Україні. За її словами, цим зайнята третина персоналу посольства, а також Офіс генерального інспектора США.

– Жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням, жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги. Стежимо за цим як яструби, і нам потрібно продовжувати працювати в тісному контакті. Проте українці були неймовірно відкритими щодо всієї допомоги у сфері безпеки та інших видів допомоги, щоб ми могли бачити на місцях, що відбувається, – пояснила Брінк.

Нагадаємо, 26 жовтня Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу для України на $150 млн доларів.

За тиждень, 2 листопада стало відомо, що США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. До списку потрапили понад 30 людей та майже 200 компаній, пов’язаних із країною-агресором.

Джерело : Fox News

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