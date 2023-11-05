Україні треба більше засобів ППО для пришвидшення контрнаступу – Зеленський

Коли Україна матиме достатньо засобів протиповітряної оборони для прикриття з неба, військові ЗСУ просто побіжать вперед.

– Без такої допомоги українцям було б важко зробити крок вперед, – заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

Тому глава держави повторив свої заклики щодо збільшення систем протиповітряної оборони від США.

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– Нам потрібно зберегти нашу країну. Тому один із шляхів – це спільне виробництво ППО. Я говорив про це з Байденом – не давати ППО, а виготовляти разом. А поки що просимо Сполучені Штати, Європу та Азію надати нам деякі системи протиповітряної оброни, просто в оренду на зиму. Зима – дуже складний період, – наголосив Зеленський.

В середині жовтня в Повітряних силах ЗСУ заявили, що для посилення захисту в холодний період Україна бере в оренду в союзників засоби протиповітряної оборони. Водночас, які країни допоможуть в обороні неба, не розголошується.

Джерело: NBC News

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