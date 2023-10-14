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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Немає часу чекати: в Офісі президента пояснили, як планують посилити ППО зимою

Немає часу чекати: в Офісі президента пояснили, як планують посилити ППО зимою
Фото: Міноборони

Україна планує взяти у західних партнерів пускові установки, щоб сформувати додаткові батареї для захисту неба, оскільки цієї зими Росія знову планує атакувати українську інфраструктуру.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він прокоментував наміри офіційного Києва взяти пускові установки для комплексів протиповітряної оборони у країн Заходу у тимчасове користування, щоб захистити інфраструктуру України під час опалювального сезону.

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Жовква каже, що використані набої, на відміну від самих систем ППО, віддавати Україні не доведеться. Ба більше, окремі країни-учасниці формату Рамштайн раніше казали про намір поставити Україні додаткові снаряди чи ракети для протиповітряної та протиракетної оборони.

– Що стосується систем на зимово-осінній період, то так. Ті держави, які, можливо, не можуть надати ці засоби в постійне користування, чи просто передати… йшлося про те, щоб на оці чотири-п’ять найкритичніших місяців отримати певну кількість пускових установок, що дозволить нам сформувати певну кількість додаткових батарей, які б прикривали ті чи інші регіони, – пояснив посадовець.

Заступник керівника ОПУ нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський казав про те, що регіони, де будуть встановлені ці засоби ППО, не будуть уточнюватись.

– Немає часу чекати пів року чи рік. Дайте в лізинг, ми використаємо це в найкритичніший період, а потім повернемо, – пояснив він.

Жовква також не став уточнювати країни, які погодились надати Україні додаткові пускові установки для ППО.

Напередодні Володимир Зеленський казав, що Україна звернулась до низки держав із проханням надати системи протиповітряної оборони для тимчасового використання. Це необхідно Повітряним силам для проходження опалювального сезону, коли особливо важливими є електроенергія та тепло в домівках та на підприємствах.

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Немає часу чекати: в Офісі президента пояснили, як планують посилити ППО зимою

Ігор Жовква, Війна в Україні, ЗСУ, Офіс президента, Повітряні сили України
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