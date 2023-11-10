Понад 10 тис. окупантів і 250 бронемашин: Залужний про втрати РФ під час штурму Авдіївки

Російські окупанти вже близько місяця намагаються активно штурмувати Авдіївку Донецької області. Українські воїни продовжують героїчно тримати оборону та завдавати втрат армії РФ.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він поділився, яких втрат завдали українські воїни російським загарбникам під час запеклих боїв за Авдіївку.

– За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько пів сотні артилерійських систем та сім літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тис. осіб, – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським бригадам, підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам безпілотних літальних апаратів, медикам та кожному захиснику, які боронять Авдіївку.

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Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

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