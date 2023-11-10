Более 10 тыс. оккупантов и 250 бронемашин: Залужный о потерях РФ во время штурма Авдеевки

Российские оккупанты уже около месяца пытаются активно штурмовать Авдеевку Донецкой области. Украинские воины продолжают героически держать оборону и наносить потери армии РФ.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он поделился, какие потери нанесли украинские воины российским захватчикам во время ожесточенных боев за Авдеевку.

— За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около 10 тыс. человек, — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинские бригады, подразделения, пехоту, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, медиков и каждого защитника, которые борются за Авдеевку.

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Фото: Главнокомандующий ВСУ

Источник: Главнокомандующий ВСУ

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