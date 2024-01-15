У Мелітополі ЗСУ підірвали окупантів разом з технікою – ГУР
У Мелітополі Сили оборони України підірвали окупантів разом з технікою.
Про це інформують у Головному управлінні розвідки.
Що відомо про вибухи у Мелітополі
У неділю, 14 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області на вулиці Гоголя пролунав потужний вибух.
Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot.
– Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками. Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ГУР, остаточна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 691-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.