У Мелітополі ЗСУ підірвали окупантів разом з технікою – ГУР

У Мелітополі Сили оборони України підірвали окупантів разом з технікою.

Про це інформують у Головному управлінні розвідки.

Що відомо про вибухи у Мелітополі

У неділю, 14 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області на вулиці Гоголя пролунав потужний вибух.

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Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot.

– Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками. Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ГУР, остаточна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 691-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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