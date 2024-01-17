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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Членство України в ЄС. Єврокомісія розпочинає скринінг українського законодавства

Урсула фон дер Ляєн і Зеленський
Фото: Офіс президента

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про початок скринінгу українського законодавства в рамках переговорів про членство України в ЄС.

Про це очільниця ЄК сказала у своєму виступі в Європейському парламенті.

– Ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамку переговорів. А тим часом ми також почнемо працювати над нашими реформами, нашими власними реформами, щоб підготувати Євросоюз до 30+ країн, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС погодився на початок переговорів з Молдовою, Грузії надали статус кандидата на членство. Також країни Західних Балкан є частиною європейської спільноти, заявила президентка Єврокомісії.

Зараз дивляться

Урсула фон дер Ляєн зауважила, останнє засідання Європейської ради продемонструвало політичну волю підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. За її словами, ЄС повинен доповнити це рішення відповідним фінансуванням України впродовж наступних чотирьох років. Адже гроші потрібні Україні для стабілізації економіки, щоб наблизити її до Євросоюзу.

– Серця мільйонів українців сповнилися радістю та надією, коли ми оголосили про початок переговорів про вступ. Народ України важко боровся, щоб досягти цього не лише на полі бою, а й через роботу демократичних інституцій, – сказала президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що ціла нація показує, як багато для них означає Європа, і добре, що ЄС відповів на заклик України.

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Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму вступному слові на економічному форумі у Давосі 16 січня заявила, що Україну треба продовжувати підтримувати у протистоянні з РФ. За її словами, Україні потрібне постійне постачання зброї, щоб захищатися та повернути законні території. Зброя потрібна і для стримування Росії в майбутньому.

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Єврокомісія, ЄС, Урсула фон дер Ляєн
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