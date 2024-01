Їм треба надія на майбутнє: глава Єврокомісії у Давосі про потребу продовжувати підтримувати Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму вступному слові на економічному форумі у Давосі заявила, що Україну треба рішуче підтримувати у протистоянні воєнній агресії з боку РФ.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія зазнає невдач у досягненні своїх стратегічних цілей.

Найперше — це воєнний провал. Коли Росія вдерлася в Україну, було багато побоювань, що Київ впаде за кілька тижнів. Але цього не сталося. Натомість Росія втратила приблизно половину свого військового потенціалу. Україна витіснила Росію з половини захоплених територій, зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Ще одним програшем Росії Урсула фон дер Ляєн назвала економічні санкції, які відірвали росіян від сучасних технологій та інновацій. Зараз Росія залежить від Китаю.

Special Address by @vonderleyen, President of the @EU_Commission #wef24 https://t.co/Y18d81ZdHC

— World Economic Forum (@wef) January 16, 2024