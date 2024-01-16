Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Їм треба надія на майбутнє: глава Єврокомісії у Давосі про потребу продовжувати підтримувати Україну

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму вступному слові на економічному форумі у Давосі заявила, що Україну треба рішуче підтримувати у протистоянні воєнній агресії з боку РФ.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія зазнає невдач у досягненні своїх стратегічних цілей.

Найперше — це воєнний провал. Коли Росія вдерлася в Україну, було багато побоювань, що Київ впаде за кілька тижнів. Але цього не сталося. Натомість Росія втратила приблизно половину свого військового потенціалу. Україна витіснила Росію з половини захоплених територій, зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Зараз дивляться

– Україна відтіснила російський Чорноморський флот і відкрила морський коридор для доставляння зерна у світ. Україна зберегла свою свободу та незалежність, – заявила очільниця Єврокомісії.

Ще одним програшем Росії Урсула фон дер Ляєн назвала економічні санкції, які відірвали росіян від сучасних технологій та інновацій. Зараз Росія залежить від Китаю.

Також Росія зазнала дипломатичної невдачі, адже Фінляндія приєдналася до НАТО і скоро черга Швеції.

– А Україна ближче ніж будь-коли на своєму шляху до Європейського Союзу. І все це говорить нам про те, що Україна може перемогти на цьому шляху, але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір (Росії, – Ред.) – зауважила глава Єврокомісії.

За її словами, українцям потрібне прогнозоване фінансування протягом 2024 року і на наступні періоди. Україні потрібні постійні постачання зброї, щоб захистити країну та повернути законні території. Зброя потрібна і для стримування Росії в майбутньому.

– А також їм потрібна надія. Вони повинні знати, що своєю боротьбою здобудуть краще майбутнє для своїх дітей, а краще майбутнє України – Європа, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, як минулого місяця в ЄС вирішили розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Урсула фон дер Ляєн вважає це історичним досягненням України, а Європа має відповісти на цей заклик історії.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

А ще очільниця Єврокомісії заявила, що вторгнення Росії в Україну значно вплинуло на вартість життя та ведення бізнесу в Європі.

Читайте також
Обговорили оборонні потреби України: Зеленський і Столтенберг зустрілися в Давосі
Зеленський Столтенберг

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО, попри політичну позицію Угорщини, Словаччини та Нідерландів, продовжать надавати допомогу Україні. Це в інтересах безпеки блоку.

Фото: скриншот/WEF

Єврокомісія, Війна в Україні, Урсула фон дер Ляєн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Внаслідок атаки дронів на Одесу є постраждалі, спалахнули пожежі – ОВА
Їм треба надія на майбутнє: глава Єврокомісії у Давосі про потребу продовжувати підтримувати Україну
Storm Shadow: що відомо про невидимі для російської ППО ракети, які можуть розбити Кримський міст
Storm Shadow (SCALP-EG)
Франція передасть 40 ракет SCALP і підпише безпекову угоду з Україною – Макрон
Їм треба надія на майбутнє: глава Єврокомісії у Давосі про потребу продовжувати підтримувати Україну
РФ атакувала Харків ракетами С-300: є постраждалі, пошкоджено лікарню і триповерхову будівлю
Їм треба надія на майбутнє: глава Єврокомісії у Давосі про потребу продовжувати підтримувати Україну
Вісім ракет Калібр, готових до застосування: Гуменюк попередила про загрозу з Чорного моря
Запуск ракет типу Калібр із моря

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь