Їм треба надія на майбутнє: глава Єврокомісії у Давосі про потребу продовжувати підтримувати Україну
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму вступному слові на економічному форумі у Давосі заявила, що Україну треба рішуче підтримувати у протистоянні воєнній агресії з боку РФ.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія зазнає невдач у досягненні своїх стратегічних цілей.
Найперше — це воєнний провал. Коли Росія вдерлася в Україну, було багато побоювань, що Київ впаде за кілька тижнів. Але цього не сталося. Натомість Росія втратила приблизно половину свого військового потенціалу. Україна витіснила Росію з половини захоплених територій, зауважила Урсула фон дер Ляєн.
– Україна відтіснила російський Чорноморський флот і відкрила морський коридор для доставляння зерна у світ. Україна зберегла свою свободу та незалежність, – заявила очільниця Єврокомісії.
Ще одним програшем Росії Урсула фон дер Ляєн назвала економічні санкції, які відірвали росіян від сучасних технологій та інновацій. Зараз Росія залежить від Китаю.
Special Address by @vonderleyen, President of the @EU_Commission #wef24 https://t.co/Y18d81ZdHC
— World Economic Forum (@wef) January 16, 2024
Також Росія зазнала дипломатичної невдачі, адже Фінляндія приєдналася до НАТО і скоро черга Швеції.
– А Україна ближче ніж будь-коли на своєму шляху до Європейського Союзу. І все це говорить нам про те, що Україна може перемогти на цьому шляху, але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір (Росії, – Ред.) – зауважила глава Єврокомісії.
За її словами, українцям потрібне прогнозоване фінансування протягом 2024 року і на наступні періоди. Україні потрібні постійні постачання зброї, щоб захистити країну та повернути законні території. Зброя потрібна і для стримування Росії в майбутньому.
– А також їм потрібна надія. Вони повинні знати, що своєю боротьбою здобудуть краще майбутнє для своїх дітей, а краще майбутнє України – Європа, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
Вона також нагадала, як минулого місяця в ЄС вирішили розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Урсула фон дер Ляєн вважає це історичним досягненням України, а Європа має відповісти на цей заклик історії.
А ще очільниця Єврокомісії заявила, що вторгнення Росії в Україну значно вплинуло на вартість життя та ведення бізнесу в Європі.
Раніше Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО, попри політичну позицію Угорщини, Словаччини та Нідерландів, продовжать надавати допомогу Україні. Це в інтересах безпеки блоку.
Фото: скриншот/WEF