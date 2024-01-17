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Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Міноборони подало заяву про визнання себе постраждалою стороною у справі Гринкевича

Міністерство оборони України

Міноборони подало заяву до Держбюро розслідувань про визнання себе потерпілою стороною у справі проти компаній, афілійованих зі скандальним підприємцем Ігорем Гринкевичем.

Під час проведення досудового розслідування ДБР отримало докази про те, що в рамках підписаних 23 лютого 2023 року контрактів Будівельна компанія Сітіград, Трейд лайнс рітейл, Будівельний альянс Монтажпроєкт постачали Міноборони низькоякісні товари.

— Це спричинило Міністерству оборони матеріальні збитки на загальну суму понад 934 мільйони гривень, – зазначено в матеріалах слідства.

У рамках досудового розслідування ДБР заарештувало рахунки та активи всіх вищезгаданих компаній, які згодом за рішенням суду можуть бути виплачені постраждалим як компенсації.

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Що відомо про скандал із Гринкевичами

Кілька місяців тому ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання замовлень залучали підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали необхідних потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та, відповідно, зриву постачання.

Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов’язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

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Джерело: Міноборони
ДБР, Корупція, Міноборони України
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