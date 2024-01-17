Минобороны подало заявление о признании себя пострадавшей стороной в деле Гринкевича

Минобороны подало заявление в Госбюро расследований о признании себя потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных со скандальным предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Во время проведения досудебного расследования ГБР получило доказательства о том, что в рамках подписанных 23 февраля 2023 контрактов Строительная компания Ситиград, Трейд лайнс ритейл, Строительный альянс Монтажпроект поставляли Минобороны низкокачественные товары.

— Это повлекло за собой материальный ущерб Министерству обороны на общую сумму более 934 миллионов гривен, — указано в материалах следствия.

В рамках досудебного расследования ГБР арестовало счета и активы всех вышеуказанных компаний, которые впоследствии по решению суда могут быть выплачены пострадавшим в качестве компенсаций.

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Что известно о скандале с Гринкевичами

Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на более 1,5 млрд грн.

Во время следствия было установлено, что к выполнению заказов привлекали подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели необходимых мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и, соответственно, срыву поставок.

Правоохранители выявили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное выполнение обязательств. Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Источник : Минобороны

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