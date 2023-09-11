Мобілізація у РФ негативно впливає на економіку, тому перед виборами її можуть скасувати – розвідка Британії

Мобілізація у Російській Федерації для війни проти України негативно впливає на економіку Кремля.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму зведенні у Twitter.

Зазначається, що перед президентськими виборами 2024 року нової мобілізації, найімовірніше, не буде.

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Як повідомляє британська розвідка, до кінця 2023 року російські військові мають намір набрати 420 тис. контрактників. 3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на цей час набрано 280 тис. військовослужбовців. Але ці цифри неможливо перевірити незалежно.

Інститут економічної політики Єгора Гайдара виявив, що нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42% у липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

– На відміну від призову на військову службу в інших країнах, в ІТ-секторі Росія зробила кроки щодо збереження робочої сили. Це, ймовірно, наголошує на особливо гострій нестачі в секторі після того, як близько 100 тис. ІТ-фахівців покинули Росію у 2022 році. Це відповідає 10% робочої сили ІТ-сектора, – йдеться у зведення.

Також повідомляється, що 4 вересня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення віку звільнення від призову до армії для ІТ-фахівців із 27 до 30 років. Це показує, що мобілізація та заклик на військову службу в Росії посилили нестачу робочої сили у не оборонному секторі.

– Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути подальших непопулярних мобілізацій, – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що у вересні у Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації, аби поповнити окупаційні війська в Україні.

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