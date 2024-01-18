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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Обговорили наступний пакет допомоги: Зеленський поговорив з Макроном

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. 

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Про що говорили президенти

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО.

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– Дякую за запуск ініціативи Артилерійська коаліція та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем Caesar у 2024 році та боєприпаси до них. Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну, – написав Зеленський.

Президент України розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. Та зазначив, що важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому.

– Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7, – додав президент. 

Раніше ми розповідали, що Франція виготовить для Збройних сил України 78 самохідних артилерійських установок Caesar.

САУ Caesar є “флагманом французької артилерії”. Має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км, роблячи близько шести пострілів за хвилину.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Зброя для України
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