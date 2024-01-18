Було повідомлено заздалегідь. У Міноборони пояснили скасування візиту Умєрова до Франції

У Міноборони України спростували інформацію про те, що глава відомства Рустем Умєров останньої миті скасував запланований на 18 січня візит до Франції “з міркувань безпеки”.

Зазначено, що на відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня від українського оборонного відомства представлена делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

– Щодо участі міністра оборони було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора він брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача, – йдеться у повідомленні.

Участь у заході Умєров взяв дистанційно через відеозвʼязок.

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Наразі команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

Раніше Le Monde з посиланням на Міністерство оборони Франції повідомило про раптове скасування візиту Умєрова у Францію.

Повідомлялось, що він разом зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню мав взяти участь у запуску артилерійської коаліції.

– Ця коаліція, яку очолюють Франція та США, налічує 23 країни і має на меті об’єднати зусилля, щоб допомогти Україні – в короткостроковій і довгостроковій перспективі – мати артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу і її армії майбутнього, – писали ЗМІ.

Лекорню та Умєров також мали відвідати завод Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar, а також майданчик ракетного корабля MBDA у Сель-Сен-Дені.

Раніше глава Міноборони Франції повідомив, що Париж виготовить для ЗСУ 78 самохідних артилерійських установок Caesar.

Джерело : Міноборони

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